Победителей литературных премий наградили в Подмосковье

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской губернской универсальной библиотеке, расположенной в городском округе Королев, прошло торжественное награждение победителей главных литературных премий Московской области — имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Награды победителям премиального конкурса 2025 года вручили директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко, поэт и литературный критик Игорь Витюк, а также председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.

Лауреатами премии имени Роберта Рождественского стали:

Лауреаты премии имени М. М. Пришвина:

Также почетными грамотами наградили руководителей литературных объединений городских округов Ленинский, Красногорск, Кашира и Балашиха.

Для гостей выступил коллектив Московской областной филармонии — струнный квартет имени А. А. Алябьева.

В 2025 году на премии было подано более 100 заявок от авторов из Подмосковья.

