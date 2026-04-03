Победителей литературных премий наградили в Подмосковье

В Московской губернской универсальной библиотеке, расположенной в городском округе Королев, прошло торжественное награждение победителей главных литературных премий Московской области — имени Роберта Рождественского и имени Михаила Пришвина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Награды победителям премиального конкурса 2025 года вручили директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко, поэт и литературный критик Игорь Витюк, а также председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов.

Лауреатами премии имени Роберта Рождественского стали:

в номинации «Зрелое перо» — Оксана Москаленко с книгой «Огненный щит» (городской округ Пушкинский);

в номинации «Поэтический дебют» — Наталия Силаева с книгой «Победа за нами!» (городской округ Серпухов).

Лауреаты премии имени М. М. Пришвина:

в номинации «Краеведческо-публицистические произведения» — Александра Авраменко из Одинцовского городского округа с двухтомником «Летопись Покровского храма и села Перхушково»;

в номинации «Художественные произведения» — Михаил Булгаков из городского округа Пушкинский за книгу «Северные истории».

Также почетными грамотами наградили руководителей литературных объединений городских округов Ленинский, Красногорск, Кашира и Балашиха.

Для гостей выступил коллектив Московской областной филармонии — струнный квартет имени А. А. Алябьева.

В 2025 году на премии было подано более 100 заявок от авторов из Подмосковья.