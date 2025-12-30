Победители конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» получили сертификаты на поездки

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Церемония награждения победителей конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» прошла в Московской области. Заслуженными благодарностями отметили представители самых ухоженных и креативно оформленных объектов. Победители получили дипломы и сертификаты на поездки.

Имена победителей определила межведомственная комиссия еще в ноябре. Так, в номинации «Лучший отремонтированный подъезд» пьедестал почета заняли подъезды по адресам: Реутов, улица Юбилейная, дом 39; Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Московская, дом 3; Куровское, Коммунистическая улица, дом 43.

В категории «Лучший тематический подъезд» отметили: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Пушкина, дом 12; Мытищи, улица Станционная, дом 5 и Истра, Воскресенская площадь, дом 3.

Церемония стала финалом ежегодного конкурса. Он направлен на поощрение инициатив жителей и управляющих компаний.