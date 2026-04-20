Областной чемпионат «Абилимпикс» прошел в Одинцове
С 16 по 17 апреля 2026 года в Одинцовском техникуме прошли соревнования в рамках XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2026». Участники — школьники и студенты — демонстрировали свои навыки в области банковских услуг. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства образования Московской области.
В ходе конкурсных испытаний участники показывали умения по обслуживанию клиентов банка: прием платежей, организацию кредитной работы, расчетно-кассовое обслуживание, продажу банковских продуктов и услуг.
Итоги чемпионата распределились следующим образом:
Категория «Школьники»:
- 1 место — Хайлов Артем, школа № 32, г. Мытищи;
- 2 место — Гейнц Георгий, школа № 20 им. Героя Российской Федерации И. Д. Сергуна, г. Подольск;
- 3 место — Брилевский Егор, Останкинская школа, м. о. Дмитровский.
Категория «Студенты»:
- 1 место — Тян Кирилл Юрьевич, Российский университет кооперации (колледж);
- 2 место — Блажевич Кира, Подольский колледж им. А. В. Никулина;
- 3 место — Ульянова Ксения, Одинцовский техникум.
Участники и эксперты получили поздравления с успешным завершением соревнований и напутствия на дальнейшие профессиональные достижения.