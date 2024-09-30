Победителем конкурса «Книга года» стал пятитомник «Коломенский текст»

Серия книг «Коломенский текст» издательского дома «Лига» была удостоена звания победителя в номинации «Лучшая книга о России» на престижном конкурсе «Книга года — 2024». Конкурс проходил в рамках X Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир», в котором приняли участие более двухсот изданий из 38 регионов страны.

Пятитомник из Коломны, отражающий образ и дух этого старинного города, стал обладателем диплома II степени. В пресс-службе издательского дома отметили, что в следующем году исполнится 15 лет с момента выхода первого тома этой уникальной серии, автором и руководителем которой является профессор Владимир Викторович.

Проект «Коломенский текст» включает в себя произведения, такие как «Беленькие, черненькие и серенькие» Лажечникова, сборник «Езда в Коломну», книга «Из пережитого» Гилярова-Платонова, сборник «Коломенская старина» и недавно вышедшая пятая книга — «Шиповник Подмосковья». Все тома были изданы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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