Победителей «Зарницы» определили в рамках Балашихинской школьной лиги

В дивизии имени Дзержинского прошел финал военно-патриотической игры «Зарница» в рамках Балашихинской школьной лиги. Мероприятие собрало школьников со всего округа, стремящихся продемонстрировать свои навыки и знания в области военной подготовки.

Участники преодолели 11 этапов эстафеты, включая разборку и сборку автомата, снаряжение и разряжение магазина, надевание бронежилета, шлема, ОЗК и противогаза, переноску ящика с боеприпасами, метание гранат, преодоление полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненого.

На открытии мероприятия присутствовали глава городского округа Сергей Юров и заместитель командира ОДОН имени Дзержинского Федор Маркин. Он отметил важность единства общества и государства, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют воспитанию будущих чемпионов и патриотов России.

Сергей Юров подчеркнул, что направление «Зарница» активно поддерживается на федеральном уровне. Он выразил надежду, что участники, показавшие достойные результаты на финальных играх, смогут продемонстрировать отличные результаты на региональном и федеральном этапах.

Балашихинская Школьная Лига — уникальный проект, объединяющий школьников округа в различных дисциплинах, включая военно-патриотическую игру «Зарница 2.0», баскетбол, шахматы, волейбол, футбол, КВН, танцы, медиа и математические бои. Проект направлен на всестороннее развитие подрастающего поколения и воспитание патриотизма среди школьников.