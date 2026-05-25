Победителей Всероссийской олимпиады школьников наградили в Павловском Посаде

Каждый из награжденных продемонстрировал исключительные знания и упорство. За этими победами — бессонные ночи подготовки, тысячи решенных задач, прочитанных книг и проведенных экспериментов. Эти ребята доказали, что настоящий успех складывается не только из природных способностей, но и из дисциплины, трудолюбия и веры в себя.

На церемонии награждения исполняющий обязанности главы округа Сергей Балашов обратился к юным олимпиадникам со словами поддержки и вдохновения: «Вы — то поколение, которое будет двигать вперед науку, культуру, экономику нашей страны. И мне особенно приятно, что начинается этот путь именно здесь — в Павлово-Посадском округе. Помните: сегодняшняя медаль — это не финиш, а старт. Впереди — университеты, открытия, проекты, которые изменят мир. И мы будем болеть за вас на каждом этапе».

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и наставников, которые помогли раскрыть потенциал ребят и зажгли в них искру познания. Сергей Балашов подчеркнул неоценимый вклад учителей в успехи школьников: «Вы зажигаете в детях ту искру, из которой потом разгорается настоящее пламя знаний». Отдельную признательность выразили родителям юных олимпиадников за терпение, поддержку и веру в своих детей — как в моменты сомнений, так и в минуты триумфа.

Стипендия главы округа — не просто награда, а инвестиция в будущее региона. Эти талантливые ребята уже сегодня показывают, на что способно новое поколение павловопосадцев.