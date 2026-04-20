Победителей всероссийского конкурса для людей с ОВЗ наградят в Одинцове

Церемония награждения победителей состязания по декоративно-прикладному творчеству по состоится 24 апреля в Одинцовском историко-краеведческом музее. Тема конкурса «Ближе к звездам» была посвящена 65-летию первого полета человека в космос.

В соревнованиях по изобразительному искусству «Волшебники Изумрудного города» участвовали люди с ограниченными возможностями здоровья.

Всего поступила 351 работа из 13 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, восьми городов Московской области, а также из Мурома, Оренбурга, Казани, Астрахани, Киселевска, Тайшета, Красноярска, Сахалина, Иркутска, Соликамска, Владимира и Абакана. В музее также откроется выставка работ участников из столицы и Подмосковья.

Организатором мероприятия выступил инклюзивный клуб «Изумрудный город» при поддержке Комитета по культуре администрации Одинцовского городского округа.