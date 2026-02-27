Победителей универсиады по боулингу определили в Подольске

В городском округе команды из десяти учебных заведений Подольска сразились в боулинг по программе студенческой универсиады. По итогам соревнований первое место заняли студенты Многопрофильного колледжа № 1.

Каждая сборная состояла из четырех человек — как парней, так и девушек. За годы проведения соревнований боулинг стал одним из любимых видов спорта на универсиаде среди молодежи.

«Мы не первый год участвуем в соревнованиях по боулингу и каждый раз занимаем призовые места. Секрет кроется в тренировках: мы всегда упорно готовимся к играм», — поделился студент Подольского социально-спортивного колледжа Артем.

Игроки выполняют десять подходов, по две попытки в каждом. Победившую команду определяют по сумме набранных баллов.

В следующий раз студенты встретятся в марте на соревнованиях по плаванию.