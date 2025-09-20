Победителей творческого конкурса «Наш двор» назвали в Подмосковье

В ДК «Балашиха» прошел финал пятого фестиваля-конкурса соседских творческих проектов «Наш Двор». Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что конкурс с каждым годом привлекает все больше участников и становится интереснее по уровню. Главная цель проекта — объединить соседей и помочь им почувствовать себя единой командой. В этом году поступило более 80 заявок.

Финалисты из Богородского округа, Химок, Мытищ и Реутова представили творческие номера, посвященные 80-летию Победы. Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Никита Анашкин подчеркнул, что уровень подготовки участников впечатляет: костюмы, хореография и вокал были на высоком уровне, а особенно радует, что такие дворы сохраняют сплоченность и передают этот опыт детям.

Первое место в конкурсе заняла команда из Мытищ, второе — из Богородского округа, третье — из Реутова, четвертое — из Химок. Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Олеся Тыщенко поблагодарила жителей за активность. По ее словам, многие команды приехали с детьми, и это стало важным способом сохранить традиции и память о Великой Победе для молодого поколения.