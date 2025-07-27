Победителей турнира по рыбной ловле наградили в Подольске

Рыболовный клуб Климовска провел фестиваль рыбной ловли донной снастью на реке Рожай. Первое место занял постоянный участник фестивалей и судья соревнований среди детей Вячеслав Некрасов с результатом 740 граммов, на втором месте — Денис Лоскутов, который поймал 170 граммов рыбы.

За час до старта судьи разметили сектора и провели жеребьевку. По сигналу ракеты начались соревнования, которые длились четыре часа.

После второго сигнала ракеты началось взвешивание улова. Победителей наградили кубками и медалями спорткомитета администрации Подольска. Всего участники поймали 910 граммов рыбы, в том числе подлещика, плотву, уклейку, окунь.

Отметим, что фестивали проводятся каждый теплый месяц, с мая по октябрь, и посвящены разным способам ловли. В том числе поплавочной удочке, спиннингу, донным снастям. В водоеме водятся плотва, лещ, окунь, судак, линь и белый амур.

Следующий фестиваль пройдет 30 августа.