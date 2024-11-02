Победителей турнира по настольной игре «Жульбак» определили в Подольске

Турнир прошел в спортивной школе «Весна» на Молодежной улице и собрал семнадцать участников, готовых продемонстрировать свои навыки. Соревнования проводятся на регулярной основе. По словам инструктора по адаптивной физической культуре Алексея Сомсикова, в «Жульбак» состязаются в три подхода, каждый из которых состоит из трех сетов. Игроки стремятся закатить одинаковое количество шайб в четыре лузы, что удваивает их очки.

В результате турнира победителями стали Надежда Фефелина и Олег Виноградов, занявшие первое место. Второе место досталось Валентине Брянской и Сергею Котлову, а третье — Людмиле Котловой и Сергею Муханькову. Знаки «За волю к победе» получили Татьяна Хорунжева и Рашид Бикмаев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».