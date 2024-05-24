Победителей турнира по футболу «Кожаный мяч» назвали в Подмосковье

Финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч» прошел в Подольске. В турнире сыграли команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях.

В младшей возрастной группе среди мальчиков 2013–2014 годов рождения победителями стали представители ДО ЦСШ № 1 из Наро-Фоминска. В этой же возрастной категории среди девочек золото взяли спортсменки СОШ «Гармония» в Клину.

Среди мальчиков средней возрастной категории равных не оказалось команде СМЦ «Щит и меч» из Егорьевска. Среди девочек золото оказалось в активе СОШ «Гармония» из Клина.

В старшей возрастной группе среди мальчиков 2009–2010 годов рождения победила команда ДО СШ «Гвардия» из Лотошина, среди девочек — ФК «Удельная» из Раменского.

Соревнования провели при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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