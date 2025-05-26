Победителей студенческой футбольной лиги определили в Подмосковье

Спортивное училище № 5 из Егорьевска, Щелковский колледж и Государственный социально-гуманитарный университет из Коломны стали победителями финального этапа студенческой футбольной лиги Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

Среди колледжей первое место заняли юноши из Щелковского колледжа и команда девушек из Спортивного училища № 5. Среди университетов лучшими стали студенты из Коломенского госуниверситета.

Серебро досталось юношам из Ногинского филиала Государственного университета просвещения и девушкам из Зарайского педколледжа. Среди вузов второе место заняла команда МФТИ из Долгопрудного.

Напомним, финал проходил 23 мая 2025 года на стадионе «Труд» в Подольске. Соревнования организовали по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».