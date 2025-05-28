Победителей спортивных турниров между школами и детсадами наградили во Фрязине

Соревнования между дошкольниками и школьниками прошли во Фрязине. Ребята поучаствовали в Дне ГТО и Летнем фестивале. Лучших спортсменов наградили на торжественной церемонии.

Турниры приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова вручила кубки, грамоты и благодарственные письма победителям и их наставникам.

Победителем Дня ГТО среди дошкольных учреждений стала команда местной гимназии. Серебряным призером оказалась также команда гимназии, бронзовым — школы № 5.

Лучшей командой на летнем фестивале стала сборная школы № 3. На втором месте расположились ребята из школы № 5. На третьем — из школы № 2.

Также отметили участников, отличившихся в личном первенстве.

«Благодарю всех участников, педагогов и организаторов за яркий спортивный праздник! ГТО — это, в первую очередь, дух победы, переданный нам от героев прошлого!» — прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.