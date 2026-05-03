Победителей спартакиады работников предприятий наградили в Химках

Городские соревнования проходили с марта до середины апреля. Участники соревновались в 15 видах спорта, включая дартс, гиревой спорт, плавание и легкоатлетический кросс.

Спартакиада проводится уже 15 лет. В состязаниях участвовали коллективы ведущих предприятий и образовательных учреждений муниципалитета — как опытные спортсмены, так и любители. Церемонию награждения провели 30 апреля в спортивном комплексе «Арена Химки». Награды вручал депутат Валентин Герасимов, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области.

Он отметил, что за время спартакиады участники стали одной большой спортивной семьей, а соревнования давно переросли в дружеское общение и сплочение коллег.

По итогам комплексного зачета первое место заняло научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, второе — Академия гражданской защиты МЧС России, третье — «Энергомаш». Также вручили медали и кубки за успехи в личных дисциплинах.