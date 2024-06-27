Победителей соревнований по водно-моторному спорту поздравили в Химках

Круглый стол провели с призерами Всероссийских соревнований по водно-моторному спорту в Химках. Воспитанников Дома юных техников «Интеграл» поздравили с получением спортивных разрядов и отличными результатами на прошедших соревнованиях.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Мы первые». Участники соревнований, их родители и тренеры собрались в пресс-центре «Арены Химки». Всех присутствующих поздравил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Василию Анжаурову, Александру Барменкову и Степану Кузнецову по результатам соревнований в классах «Формула Спортсменов» присвоили первый спортивный разряд и вручили значки.

«Мы в Совете депутатов активно выступаем за любые спортивные инициативы, направленные на активность молодежи. Водо-моторный спорт очень зрелищный, но также и очень сложный. Он учит ответственности», — рассказал Валентин Герасимов.

Первенство Московской области по авиамодельному спорту в классе F-9U недавно завершилось в Химках. Призеры соревнований также поздравили и вручили разрядные значки: третьей степени — Артем Извеков и Филипп Короленко, первый юношеский разряд — Карин Короленко и Афанасий Сечкин. Отдельно поздравили ребят, которые впервые участвовали в первенстве: Матвей Аксенов теперь обладатель второго разряда, Александра Зуева — третьего.

«Занятия этими видами спорта помогают детям определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению в технические вузы. Поддерживая авиамодельные и водно-моторные секции, мы не только подтверждаем звание спортивной столицы Подмосковья, но и растим будущих инженеров, конструкторов, спортсменов», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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