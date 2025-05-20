Победителей соревнований по сдаче норм ГТО наградили в Одинцове

Торжественное награждение победителей муниципального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО прошло на центральном стадионе Одинцова, где собрались юные спортсмены, их родители и представители администрации. Всем участникам, показавшим лучшие результаты, вручили награды и памятные грамоты.

Эти ребята стали не только победителями внутри муниципалитета, но и представили Одинцовский округ на региональном фестивале, где показали высокие результаты и заняли первое место. Награждение провел председатель Комитета физической культуры и спорта Одинцовского округа, который подчеркнул важность развития физической культуры среди молодежи и отметил, что такие мероприятия способствуют укреплению здоровья и патриотизма у подрастающего поколения.

Особое внимание уделили историям успеха молодых спортсменов. Ученица третьей городской школы Анна Флерова уверенно держала в руках диплом победителя. Школьница вдохновилась примером своего отца и впервые решила попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО в возрасте восьми лет. Она вошла в сборную округа и заняла первое место на региональном этапе соревнований.

После завершения региональных состязаний юные спортсмены уже начали подготовку к всероссийскому этапу ГТО, который пройдет в сентябре в Крыму. Эти соревнования станут важным этапом в спортивной карьере молодых участников и возможностью показать свои навыки на всероссийском уровне.