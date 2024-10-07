Победителей соревнований по гиревому спорту среди пожарных наградили в Мытищах

Соревнования по гиревому спорту, посвященные первенству Главного управления МЧС России по Московской области в 2024 году, завершились в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах. В турнире участвовали сборные пожарно-спасательных отрядов в командах по шесть человек.

Состязания прошли в соответствии со всероссийскими правилами, регламентирующими классическое гиревое двоеборье, включающее в себя толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок. Судейская коллегия определила победителей в каждой весовой категории, а также команды, которые заняли призовые места в общекомандном зачете.

В категории до 63 килограммов лучшим стал Дилшод Султунмуродов из 26-го пожарно-спасательного отряда. Вторую позицию занял Денис Гриштюк из 19-го ПСО, а третьим оказался Артур Геворкян из 24-го ПСО.

В весе до 68 килограммов первое место досталось Александру Гордееву из 6-го ПСО, на втором месте расположился Виталий Савченко из СПТ, а тройку замкнул Алексей Пахомов из 7-го ПСО.

В общекомандном зачете первое место занял 14-й пожарно-спасательный отряд, вторую строчку — 19-й ПСО, а замкнула тройку лидеров команда СПТ. Победителей и призеров отметили дипломами, медалями и кубками.

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