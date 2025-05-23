23 мая 2025 23:56 Победителей смотра-конкурса «Лучшее звено ГДЗС» назвали в Подмосковье 0 0 0 Фото: ГУ МЧС России по Московской области Подмосковье

Коломна

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Региональный этап смотра-конкурса «Лучшее звено ГДЗС» завершился 22 мая. Профессиональные состязания проходили между подразделениями пожарно-спасательного гарнизона Подмосковья в течение трех дней. Участие в соревнованиях приняли 34 команды, сообщили в Главном управлении МЧС России по МО.

Сборные представляли Главное управление МЧС России по МО, специальные управления ФПС МЧС России, ГКУ МО «Мособлпожспас» и Федеральную службу охраны. Смотр-конкурс — современный подход к подготовке газодымозащитников. Он помогает развивать у участников выносливость, сотрудники могут научиться командной работе, повысить профессиональные навыки и психологическую устойчивость. На нем специалисты показывали теоретические знания и выполняли пять практических заданий: «квартира», «лабиринт», «высота», «полоса препятствий».

Газодымозащитники продемонстрировали высокую эффективность в поиске и эвакуации «пострадавших» в опасных зонах с недостатком кислорода, в оказании помощи людям на высоте, прохождении полосы препятствий с силовой подготовкой, передвижении в ограниченных пространствах, расчистке завалов, транспортировке «пострадавших» и оказании первой помощи.

Первое место заняла команда «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России» из Жуковского. Серебро и бронзу получили щелковская команда «Мособлпожспаса» и 14 пожарно-спасательный отряд ФПС МЧС России из Коломны.