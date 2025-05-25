Победителей слета-соревнования «Школа безопасности — 2025» назвали в Наро-Фоминске

Московский областной слет-соревнование «Школа безопасности — 2025» завершился в Наро-Фоминске. В течение четырех дней около 500 школьников участвовали в испытаниях по ОБЖ. Победителей и призеров поздравил замначальника ГУ МЧС Артем Иваницкий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из организаторов соревнований выступает МЧС России. Ведомство старается обучить подрастающее поколения правилам выживания в сложных ситуациях, а также познакомить ребят с профессией спасателя.

Школьники проявили себя в проведении поисковых операций на акваториях и техногенных объектах, преодолении препятствий на маршрутах повышенной сложности, демонстрируя физическую подготовку и творческие способности.

Итоги соревнований подводили отдельно среди младших и старших групп, как индивидуально, так и среди команд.

Среди младших ребят первое место заняли учащиеся из Сергиева-Посада. Серебряная медаль досталась команде Чехова, бронза — сборной Богородского округа.

Лучшими в старшей группе признали представителей Богородского, второе место заняла Коломна, замкнули тройку школьники из Чехова.

Победившие команды будут представлять Подмосковье на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности».