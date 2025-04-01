Победителей школьной лиги наградили в Коломне

В соревнованиях по баскетболу 3×3 среди девушек первое место заняла гимназия № 2, а среди юношей — школа № 17. В состязаниях по волейболу как среди девушек, так и среди юношей лидировала гимназия № 2. В турнире по шахматам первое место одержала гимназия № 8. В состязаниях по футзалу первой стала школа № 16.

Победившие в муниципальном этапе команды сразятся в апреле за чемпионское звание на региональных состязаниях Единой школьной лиги.

Отметим, что всего за шесть месяцев состоялось 28 игр по футзалу, 50 матчей по баскетболу, 24 встречи по шахматам и 48 встреч по волейболу. Кроме того, провели матчи звезд по баскетболу, турнир по волейболу «Родители-дети». Одним из самых запоминающихся спортивных событий стал мастер-класс с двукратным чемпионом России по баскетболу, обладателем Кубка России, победителем Лиги ФИБА Европы, участником Олимпийских игр Виктором Кейру.