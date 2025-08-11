Победителей шестого тура турнира по футболу определили в Подольске

На стадионе СК «Подолье» в Ерино состоялся шестой тур соревнований «Короли дворовых площадок» для юных футболистов в двух возрастных категориях: 17 и 20 лет. Победителями стали команды «База 8» и Realistic.

В категории U17 за звание боролись четыре команды: «База 8», «Аква», «Патапим» и «Быть добру». После серии напряженных матчей удача оказалась на стороне «Базы 8», которая победила со счетом 2:1.

В категории U20 соревновались три команды: Realistic, «Аква» и «База 8» в формате чемпионата в два круга. По итогам всех игр первое место заняла команда Realistic, представляющая Подольск — Красную горку, второе место — «База 8», а третье — «Аква».

Победителей турнира наградили кубками.

Всего проведут девять турниров, следующий намечен на 16 августа на стадионе школы 21 для категории U15. Завершающие соревнования планируют провести 23 и 30 августа.