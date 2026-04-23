Победителей сезона Школьной лиги Подмосковья определят в Одинцове 29 апреля

В Одинцове 29 апреля определят абсолютных победителей Школьной лиги сезона 2025/2026. Финальные соревнования и церемония награждения пройдут на площадке Live Арена.

Ожидается, что участниками станут более семи тысяч человек.

Кульминацией спортивной программы станут суперфиналы по баскетболу 3×3 среди школьных команд. За титул сильнейших в этом виде спорта будут бороться девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юношеские сборные из Одинцова и Павловского Посада. Именно эти матчи определят абсолютных чемпионов сезона.

После завершения игр состоится торжественная часть, в рамках которой отметят победителей в различных дисциплинах, назовут лучших игроков и вручат переходящий кубок самому результативному муниципалитету по итогам года.