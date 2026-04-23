Победителей сезона Школьной лиги Подмосковья определят в Одинцове 29 апреля
В Одинцове 29 апреля определят абсолютных победителей Школьной лиги сезона 2025/2026. Финальные соревнования и церемония награждения пройдут на площадке Live Арена.
Ожидается, что участниками станут более семи тысяч человек.
Кульминацией спортивной программы станут суперфиналы по баскетболу 3×3 среди школьных команд. За титул сильнейших в этом виде спорта будут бороться девушки из Люберец и Ленинского округа, а также юношеские сборные из Одинцова и Павловского Посада. Именно эти матчи определят абсолютных чемпионов сезона.
После завершения игр состоится торжественная часть, в рамках которой отметят победителей в различных дисциплинах, назовут лучших игроков и вручат переходящий кубок самому результативному муниципалитету по итогам года.
Организаторы обещают не только подведение итогов, но и яркое шоу. На сцену выйдут Клава Кока, Gazan, Poli и Анна Волкова.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организуют прямую трансляцию в официальном сообществе лиги в соцсети «ВКонтакте».
Проект реализуют в рамках задач государственной программы «Спорт России».
Концепцию Единой школьной лиги разработали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, за несколько сезонов она стала одним из самых массовых детско-юношеских спортивных проектов региона.