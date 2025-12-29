Победителей региональной олимпиады по 3D-моделированию наградили в Реутове

В Реутове прошла торжественная церемония награждения победителей региональной олимпиады по 3D-моделированию «Московская область твоими глазами — 2025». Она состоялась на площадке центра опережающей профессиональной подготовки колледжа «Энергия».

Третья по счету олимпиада собрала свыше 300 учащихся школ и колледжей Подмосковья в возрасте от семи до 18 лет. В финальный этап прошли 46 самых талантливых участников, авторы лучших проектов в заявленных номинациях.

Победителей определили в трех категориях. В номинации «Творим в Minecraft» лучшими признали Ярослава Жаркова из Дмитровского округа, Григория Терентьева из Фрязина и Елизавету Мишину из Лосино-Петровского. З

Звание лучшего «3D-дизайнера» завоевали Антон Симоненко и Григорий Поправко из Королева, Валерий Бабиченко из Красногорска, Ярослав Приданников из Одинцовского округа и Иван Березин из Чехова.

В категории «Памятники воинской славы» победа досталась Анастасии Сафроновой из Истры, Елизавете Болендер из Раменского, Федору Судареву из Егорьевска и Илье Морозу из Подольска.

В скором времени на портале, где проходил конкурс, откроют онлайн-выставку работ участников.

Организаторами олимпиады выступили «Роболатория», центры молодежного инновационного творчества, центр опережающей подготовки при колледже «Энергия». Мероприятие поддержали Министерство информации и молодежной политики и Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.