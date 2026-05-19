Победителей регионального конкурса «Кадет года» наградили в Мособлдуме

Как отметила председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова, развитие кадетского образования остается одним из ключевых направлений молодежной и патриотической политики региона.

«Конкурс «Кадет года» проходит в регионе уже в четвертый раз, и мы видим, как качественно растет уровень подготовки наших ребят. В этом году в нем приняли участие почти двести кадет из 26 округов. Конкурсные испытания были сложнейшими: здесь мало иметь хорошую физическую и строевую подготовку. Настоящий кадет должен уметь защитить проект, грамотно и аргументированно изложить свои мысли в эссе, показать творческий мастер-класс и продемонстрировать безупречную бальную дисциплину. Финалистами конкурса стали 18 ребят, которые получили свои награды в стенах Московской областной Думы», – почеркнула Линара Самединова.

Темами итоговых работ в 2026 году стали 65-летие первого полета человека в космос и Год единства народов России. После церемонии для участников организовали экскурсию по зданию областного парламента.

Среди победителей конкурса — представители Балашихи, Подольска, Воскресенска, Химок, Ступина, Лосино-Петровского и Фрязина.

Лучших определили в трех возрастных категориях среди юношей и девушек. Также награды получили девять педагогов и наставников, внесших значительный вклад в развитие кадетского образования в регионе.