Победителей профпремии для медработников определили в Подмосковье

Итоги профессиональной премии для медицинских работников подвели в Подмосковье. За победу соревновались 149 врачей разных специальностей.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, победителями премии стали 100 специалистов разных специальностей — терапевты, педиатры, эндокринологи и другие.

«Они получат единовременную денежную выплату в размере 180 тысяч рублей. Напомню, что премия проводится в регионе уже третий год подряд», — сказала Болатаева.



Премия направлена на поддержку врачей, которые длительное время работают в медицинских учреждениях Подмосковья. Конкурсантам предстояло пройти компьютерное тестирование и решить практические задачи.

Победителей определила комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие врачи из больниц Подмосковья.