Победителей первенства России по рукопашному бою наградили в Егорьевске
Более 300 спортсменов собрались на Кубке главы городского округа Егорьевск по рукопашному бою. Мероприятие посвятили Дню народного единства. Организаторы наградили победителей и призеров первенства России.
В Егорьевск приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Видного, Ступина, Жуковского, Солнечногорска, Клина, Балашихи, Химок, Серпухова, а также Владимирской и Тульской областей.
Поприветствовал участников глава округа Дмитрий Викулов и пожелал спортсменам успехов.
Президент Московской областной Федерации рукопашного боя Владимир Манухин, муниципальный депутат и руководитель фракции «Единая Россия» Павел Фокин наградили лучших спортсменов Московской области, которые стали призерами и победителями Первенства России 2024 года.
«С радостью наградил победителей и призеров, которые проявили невероятную стойкость и дух соперничества. Хочу выразить особую благодарность родителям воспитанников спортивной школы „Виктория“ за их активную жизненную позицию и вклад в развитие рукопашного боя. Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам и наставникам. Благодаря вашему опыту, знаниям и профессионализму наши спортсмены становятся настоящими призерами и победителями», — написал глава Егорьевска Дмитрий Викулов в своем телеграм-канале.
Открытый Кубок главы Егорьевска по рукопашному бою проходит ежегодно. Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки спортсменов.
«Ребята получают определенные разряды, определенные навыки, соответственно, растут. Наша сборная команда Московской области готовится на первенство Центрального федерального округа», — рассказал президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин.
Первое место заняла команда «Сокол» из Серпухова, второе — «Патриоты» из Жуковского, а третье — «КПЕ Серпухов».
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