Победителей первенства России по рукопашному бою наградили в Егорьевске

Более 300 спортсменов собрались на Кубке главы городского округа Егорьевск по рукопашному бою. Мероприятие посвятили Дню народного единства. Организаторы наградили победителей и призеров первенства России.

В Егорьевск приехали спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Видного, Ступина, Жуковского, Солнечногорска, Клина, Балашихи, Химок, Серпухова, а также Владимирской и Тульской областей.

Поприветствовал участников глава округа Дмитрий Викулов и пожелал спортсменам успехов.

Президент Московской областной Федерации рукопашного боя Владимир Манухин, муниципальный депутат и руководитель фракции «Единая Россия» Павел Фокин наградили лучших спортсменов Московской области, которые стали призерами и победителями Первенства России 2024 года.

«С радостью наградил победителей и призеров, которые проявили невероятную стойкость и дух соперничества. Хочу выразить особую благодарность родителям воспитанников спортивной школы „Виктория“ за их активную жизненную позицию и вклад в развитие рукопашного боя. Отдельные слова благодарности хочу сказать тренерам и наставникам. Благодаря вашему опыту, знаниям и профессионализму наши спортсмены становятся настоящими призерами и победителями», — написал глава Егорьевска Дмитрий Викулов в своем телеграм-канале.