Победителей первенства мира по универсальному бою наградили в Домодедове

Городской округ Домодедово впервые в своей истории принял первенство мира по универсальному бою. В рамках соревнований подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград.

В международном турнире участвовали более 700 спортсменов из 22 стран, возрастом от 12 до 20 лет. Участники из Московской области представляли городские округа Домодедово, Мытищи, Балашиха и Серпухов. Награды разыгрывались в двух дисциплинах: «классика» и «лайт».

Среди спортсменов из Домодедова золотые медали в своих весовых категориях завоевали Кристина Ивницкая, Алексей Парамонов, Варвара Бурдукина, Дарья Плесинова, Екатерина Вальчук, Абдумалик Шадманов, Амина Васильева и Артем Рожнов.

Спортсмены из Мытищ также отличились, завоевав золотые медали. Среди призеров Карина Кравченко, Елизавета Каргина, Параскева Генералова, Акниет Ташибекова, Андрей Краснов, Александр Генералов и Денис Кварацхелия.

Сборная России стала лидером турнира, заняв первое место в общекомандном медальном зачете. Первенство мира по универсальному бою прошло на арене «Авангард» в Домодедово с 12 по 17 ноября.