Победителей патриотического конкурса наградили в Химках

Проект, существующий более десяти лет, в этом году собрал свыше 15 тысяч участников. Школьники представили жюри творческие работы в виде сочинений и рисунков. Ребята посвятили их героям разных эпох.

«Свою историю мы должны знать. Именно через такие конкурсы ребята узнают новое, углубляются в историю, изучают ее, хранят. Сохраняя прошлое, мы оберегаем будущее, а будущее — это наши дети. А наши дети должны знать свою историю, историю предков», — подчеркнула директор школы № 8 имени Василия Матвеева Ольга Игнатьева.

Среди почетных гостей на церемонии присутствовали руководитель «Боевого братства» Сергей Гридунов, представитель ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Фризен и депутат Михаил Раев. В рамках мероприятия состоялась и литературная часть, посвященная юбилею книги Сергея Алексеева «Сто рассказов о войне». Участникам рассказали о биографии писателя и продемонстрировали отрывки из его произведений о подвигах военного времени.