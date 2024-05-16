Победителей олимпиады школьников поздравили в Воскресенске | 360°

16 мая 2024, 19:41
Победителей олимпиады школьников поздравили в Воскресенске
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. Юные жители показали впечатляющие результаты на федеральном этапе.
Всего учащиеся из Воскресенска завоевали восемь дипломов призеров, а один учащийся стал победителем. Это самый высокий показатель за все годы в заключительном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам.
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Особо отметили Глеба Сытенкова, который стал призером по истории и искусству, а также победителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» Евгению Чуланову. Оба являются учащимися лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова.
Также, Ольга Рожкова и Маргарита Пылаева стали призерами по английскому языку, Михаил Кондратьев — по технологии, Виктория Сокол — по обществознанию, а Мария Комарова и Ксения Цыпурина — по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Алексей Малкин поблагодарил ребят за высокие достижения и пожелал дальнейших успехов и личных побед.
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