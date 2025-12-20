Победителей олимпиады по вопросам ЖКХ наградили в Подмосковье

В Доме правительства Подмосковья состоялась церемония награждения победителей областной олимпиады по вопросам ЖКХ. Конкурс проводился среди 7-11 классов, его участниками стали более 5,5 тысячи человек. По итогам определили трех обладателей призовых мест.

Вручение проходило при участии региональных министерств ЖКХ и образования, а также Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона.

Олимпиада включала два этапа — 15 тестовых и три творческих задания. В них учащиеся могли проявить свою заинтересованность в теме и творческий подход.

«Сегодня ЖКХ — это высокотехнологичная отрасль, которая требует грамотных вовлеченных специалистов. Приятно видеть, как растет интерес молодого поколения к разным аспектам ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Также глава ведомства подчеркнул, что в этом году число участников выросло почти на треть. Он поблагодарил ребят и их родителей, которые работают над формированием правильных ценностей, наставляют и показывают пример.

«Мы стремимся к тому, чтобы к этапу профориентации подростки уже понимали, что такое ЖКХ и какие профессии здесь востребованы», — добавила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Призерами олимпиады стали:

Маргарита Герасимова, ученица 9 класса школы № 19 имени О. Г. Ильина из Щелкова;

Вероника Ерохина, ученица 11 класса школы № 14 из Мытищ;

Карина Сергеева, ученица 10 класса гимназии № 7 из Лыткарина.

Всех участников наградили заслуженными дипломами и ценными призами, которые смогут пригодиться им в учебе.