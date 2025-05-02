Победителей окружного конкурса «Пойдем в музей!» определили в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове подвели итоги культурно-просветительского проекта «Пойдем в музей!». Всего жители подали около 30 заявок на участие.

Проект объединил музеи, выставочные залы и экспозиции Серпухова, Пущина и Протвина. Участникам выдавали специальную тетрадь, в которую они проставлял отметки в виде наклеек о посещении мероприятий, мастер-классов, лекций, выставок и встреч. Необходимо выполнить условие: не меньше одного раза побывать в семи музеях-участниках. В их числе: Серпуховский историко-художественный музей, Музейно-выставочный центр Серпухова, Пущинский музей экологии и краеведения, Историко-краеведческий музей города Протвино, Музей хлеба, Музей кукол и Дом мороженого, Музей природы в Приокско-Террасном заповеднике. Посещения Музея пожарного дела, Выставочного центра города Протвино и Музея быта дворянской жизни «Дом барина» также дополнительно засчитывались.

В номинации «Знаток музеев» для индивидуальных посетителей первое место завоевал Константин Кузнецов из Серпухова, который набрал 20 отметок. Жительница Пущина Ольга Дубровская с результатом 12 наклеек в тетради заняла почетное второе место. Третье место досталось Ульяне Суворовой из Серпухова, которая набрала девять стикеров. Победители получили дипломы и памятные сувениры.

В номинации «Друзья музеев» для групп из школ, клубных формирований и других коллективов лучшим стало Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Эффективная школа». Учащиеся 2 «Г» класса набрали 13 наклеек, 4 «И» класса — 10 стикеров, а ученики 8 «Е» и 7 «Ж» классов — по девять отметок. Учебное заведение за активность получило памятный кубок, а школьникам подарили туристическую поездку.