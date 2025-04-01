Победителей областного творческого конкурса ветеранов наградили в Лосино-Петровском

В городской библиотеке Лосино-Петровского торжественно наградили участников и победителей многожанрового конкурса «Не меркнуть подвигом в веках». Творческое соревнование объединило ветеранов всех советов Подмосковья.

Конкурс прошел в рамках местного партийного проекта «Народное творчество». Участники состязались в нескольких дисциплинах: художественное слово, литературные сборники и вокальное исполнение.

Мероприятие посетили председатель Совета депутатов Татьяна Голод, депутаты от фракции «Единая Россия» Наталья Коннова и Альбина Штатнова, исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

«Творчество ветеранов — это живая связь поколений, воплощение памяти и гордости за нашу великую историю», — подчеркнул исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

Он наградил победителей грамотами, благодарственными письмами от главы Лосино-Петровского и вручил им цветы. Лауреатами конкурса стали поэтесса Елена Пятакова член Союза писателей России Вячеслав Шапран.

Для собравшихся выступил ансамбль русской песни «Раздолье» под руководством Елены Зайцевой и вокальный коллектив «Свердловчанка» под руководством Виктории Ещенко.

«Через творчество ветеранов молодое поколение узнает правду о войне, учится ценить мир и гордиться подвигом своих дедов и прадедов», — сказала куратор местного партийного проекта «Народное Творчество» Елена Нестерова.