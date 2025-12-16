Победителей областного конкурса по робототехнике наградили в Подольске
В гимназии Подольских курсантов собрались 45 команд-финалистов областного конкурса по робототехнике «Шаг в будущее». Победителям и призерам вручили дипломы и ценные призы, которые обязательно пригодятся им для создания других проектов.
Участники соревновались в пяти номинациях. Руководитель центра цифрового образования IT-Сube Никита Мельник отметил, что все проекты были очень интересными. Многие их них даже заслуживают промышленного производства.
Одним из победителей конкурса стал ученик девятого класса гимназии имени Подольских курсантов Дмитрий Павлов, который участвовал в номинации «Умный дом». Он собрал настоящего робота-помощника
«Его задача — собирать упавшие детали конструктора, предотвращая их утерю или поломку. И вообще главная идея этого проекта — такого робота можно собрать почти в любом классе робототехники. Так как VEX это очень распространенный конструктор, то почти любой может повторить эту модель. Я очень рад на самом деле, не ожидал, что выиграю, потому что было много достойных других работ, и очень интересно было смотреть на оригинальные идеи», — поделился Дмитрий Павлов.