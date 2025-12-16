Победителей областного конкурса по робототехнике наградили в Подольске

«Его задача — собирать упавшие детали конструктора, предотвращая их утерю или поломку. И вообще главная идея этого проекта — такого робота можно собрать почти в любом классе робототехники. Так как VEX это очень распространенный конструктор, то почти любой может повторить эту модель. Я очень рад на самом деле, не ожидал, что выиграю, потому что было много достойных других работ, и очень интересно было смотреть на оригинальные идеи», — поделился Дмитрий Павлов.