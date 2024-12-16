Победителей областного конкурса пианистов наградили в Ногинске
Итоги Московского областного открытого фестиваля-конкурса пианистов «Шаг к мастерству» подвели в Ногинской детской школе искусств. В этом году перед зрителями выступили 94 участника из 23 округов.
Председатель жюри конкурса — доцент кафедры специального фортепиано при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского Дмитрий Людков. Фестиваль в 2020 году организовало Министерство культуры Московской области.
Лауреатом первой степени в номинации «Фортепиано. Соло» стала Ольга Зайцева, ее преподаватель Наталья Целуйко, лауреатом третьей степени — Максим Чебтарев, преподаватель Елена Сорокина.
За исполнение пьесы специальный диплом вручили Нурлане Мамедовой, преподаватель Ксения Шеховцова.
Лауреатами второй степени в номинации «Фортепианный ансамбль» стали Лев и Мирон Ларины, преподаватель Елена Сорокина.
Лауреатом третьей степени в номинации «Концертмейстерское мастерство» признали Полину Перевалову, преподаватель Ольга Малиновская.