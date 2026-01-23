Победителей областного конкурса молодых учителей наградили в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Педагогический дебют». В Министерстве образования региона 22 января чествовали молодых учителей, которые лучше всех проявили себя в профессиональном состязании.

В этом году свои силы в конкурсе испытали 54 педагога со стажем работы до трех лет.

Победители получили памятные именные плакетки. Среди лучших — Юлия Гусева, которая преподает историю и обществознание в гимназии имени Подольских курсантов. Также высокую оценку жюри получили Максим Догадов — учитель русского языка и литературы из балашихинской школы № 27, и Илья Кувшинов — математик из Старокупавинского лицея в Богородском округе.

В списке победителей также Ольга Михеева — учитель биологии из гимназии в Павловском Посаде, и Игорь Мостовый, который преподает информатику и математику в лицее № 4 в Коломне.

Конкурс включил и специальную номинацию «Начало начал». Победу в этой категории одержали преподаватель английского языка в лицее имени Менделеева в Клину Виктория Леонова, учитель начальных классов из образовательного центра «Вершина» в Красногорске Дарья Панюкова, Дарья Сурикова, которая работает с младшими школьниками в щелковской школе № 3, а также Арсений Шейкин — учитель истории и обществознания из школы «Горки-Х» в Одинцовском округе.

Конкурс «Педагогический дебют» проводят в Московской области уже десять лет. За это время в нем приняли участие свыше 500 молодых специалистов.