Победителей областного конкурса добровольцев наградили в Мытищах

В Мытищах прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса добровольцев «Волонтер года — 2025». На одной площадке собрались 500 активистов. Дипломами и призами отметили 32 человека.

«В рамках этого конкурса мы отмечаем ребят, которые трудятся в течение всего года по разным направлениям. В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 230 заявок из 56 городов Подмосковья. Это говорит не только о росте числа добровольцев, но и о развитии волонтерского движения в регионе!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Активисты представляли свои проекты в 12 номинациях: «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие года», «Волонтер Года», «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Патриотическое волонтерство», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство» и «Многолетний вклад».

Победителем в главной номинации «Волонтер года» стала Елизавета Федорова. Девушка развивает добровольческую деятельность и молодежную политику на территории Подмосковья.

Один из ее реализованных проектов посвящен формированию адаптивной среды для участников СВО. Мероприятие включило несколько локаций военной подготовки и объединило более 250 человек.

Также Федорова проводила обучение волонтеров для Международного музыкального конкурса «Интервидение». Занятия были организованы в девяти городах Московской области.