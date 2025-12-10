Победителей областного конкурса детских рисунков наградили в Подольске

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Планета мастерства», который проводит Подольская детская художественная школа, состоялась в городском округе. Всего в состязании приняло участие около 300 талантливых детей в возрасте от семи до 17 лет из 20 школ Подмосковья.

Директор Подольской детской художественной школы Алена Дрожжина рассказала, что в этом году конкурс прошел в пятый раз. И с каждым годом число талантливых детей увеличивается. Широк и творческий диапазон работ: от академического натюрморта и портрета до свободной композиции и картин, созданных на пленэре. Жюри пришлось непросто, ведь каждое произведение впечатляло до глубины души.

Дипломы лауреатов и памятные подарки нашли своих героев. Ученики Подольской, Климовской художественных школ, а также Федюковской и Львовской детских школ искусств завоевали шесть наград. Лауреатами конкурса в разных номинациях стали Дарья Еная, Ольга Молостова, Анастасия Салагина, Варвара Лопаткова, Анна Дудина и Варвара Шагалина.

Но главной наградой для юных художников стало признание, новый опыт и уверенность в том, что их творчество нужно и интересно другим. «Планета мастерства» доказала: искусство в этих стенах — не просто предмет, а живое и очень перспективное дело.