Победителей областного чемпионата «Абилимпикс» наградили в Подмосковье

Областной чемпионат «Абилимпикс» завершился в Подмосковье. В его рамках студенты различных учебных заведений продемонстрировали свои навыки и знания по различным компетенциям.

В Зарайском педагогическом колледже молодые специалисты соревновались по компетенциям «Учитель начальных классов» и «Адаптивная физическая культура». В категории «студенты» практически все медали разыграли ребята. Например, Татьяна Костина из Зарайского педагогического колледжа заняла первое место в компетенции «Учитель начальных классов».

Среди физкультурников участники также продемонстрировали высокий уровень подготовки. Владислав Макаров из Зарайского педагогического колледжа занял первое место.

Подмосковные школьники и студенты, участвующие в компетенции «Художественный дизайн», столкнулись с задачей разработки проекта оформления входной группы семейного кафе. Победителем стала Юлия Ковалева из КПИ.

В различных компетенциях также отметили и других участников. Все победители регионального чемпионата «Абилимпикс» отправятся на отборочные соревнования к национальному первенству.

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