Победителей молодежного проекта «Театральный поединок» наградили в Подмосковье

В Московском Губернском театре состоялся финал шестого сезона молодежного проекта «Театральный поединок». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в решающем этапе участвовали три коллектива: театр «Дебют» из Волоколамска, театральная студия «Мозаика» из Дедовска и детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из Химок.

Перед финалом для участников провели мастер-классы по актерской импровизации, которые вели педагоги и режиссеры Владимир Беляйкин и Александр Аргос. Руководители коллективов приняли участие в профессиональной конференции «Лаборатория театра» с участием актеров и режиссеров Анны Сорокиной и Ильи Подчезерцева. Кроме того, ребята посетили творческую встречу с актером, давним другом проекта Сергеем Друзьяком.

В фойе театра гостей ждали настольные игры и активные развлечения, напоминающие дворовые игры до эпохи гаджетов. Финальную встречу оценивали директор Московского Губернского театра Лариса Вильясте, музыкант и актер Александр Асташенок, профессор ГИТИСа Михаил Чумаченко, художественный руководитель театрального колледжа имени Л. А. Филатова Юрий Кравец и актриса Александра Никифорова. Финальный матч провел актер и тренер по импровизации Михаил Грищенко.

По итогам соревнования первое место заняла команда «Мюзикл» из Химок, второе — «Дебют» из Волоколамска, третье — «Мозаика» из Дедовска. Лариса Вильясте вручила участникам сертификаты Большого Детского фестиваля. В жюри фестиваля приглашена Анна Чистякова из команды «Мюзикл», а коллектив «Мозаика» получил возможность продолжить обучение в мастерских БДФ.