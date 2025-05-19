Победителей международных Васильевских чтений наградили в Солнечногорске

Церемония награждения победителей и призеров XI международных Васильевских чтений «Путь к Великой Победе» состоялась в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Чтения были посвящены творчеству писателя-фронтовика Бориса Васильева и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Церемонию открыла председатель международных Васильевских чтений Лидия Майорова. Среди почетных гостей мероприятия были заслуженная артистка России Ирина Долганова, известная по роли Сони Гурвич в фильме «А зори здесь тихие…», генерал-лейтенант Александр Михайлов, руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», Петр Васильев — сын писателя и хранитель его дома-музея, а также заслуженный работник культуры России Сергей Волошнюк и многие другие.

«Вы удивительно счастливые люди: смогли организовать такой потрясающий многолетний международный фестиваль, и в вашем городе жил человек необыкновенной скромности, удивительный писатель Борис Васильев. Мы с ним часто встречались во время съемок в Карелии. Пройдя войну, он сумел на страницах своих книг передать весь драматизм войны. Это дает патриотический закал для тех, кто читает его произведения и проживает эти моменты и в наши дни», — сказала Ирина Долганова.

На сцене торжественно отметили победителей, призеров и обладателей Гран-при в девяти номинациях: сочинение, эссе, рассказ, художественное чтение стихотворений, художественное чтение прозы, рисунки и иллюстрации по творчеству писателя, авторское стихотворение, театральная постановка, скульптура. Участники чтений продемонстрировали впечатляющий возрастной диапазон: самому младшему исполнилось пять лет, а старшему — 94 года.