Победителей международных Васильевских чтений наградили в Солнечногорске
Церемония награждения победителей и призеров XI международных Васильевских чтений «Путь к Великой Победе» состоялась в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Чтения были посвящены творчеству писателя-фронтовика Бориса Васильева и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Церемонию открыла председатель международных Васильевских чтений Лидия Майорова. Среди почетных гостей мероприятия были заслуженная артистка России Ирина Долганова, известная по роли Сони Гурвич в фильме «А зори здесь тихие…», генерал-лейтенант Александр Михайлов, руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», Петр Васильев — сын писателя и хранитель его дома-музея, а также заслуженный работник культуры России Сергей Волошнюк и многие другие.
«Вы удивительно счастливые люди: смогли организовать такой потрясающий многолетний международный фестиваль, и в вашем городе жил человек необыкновенной скромности, удивительный писатель Борис Васильев. Мы с ним часто встречались во время съемок в Карелии. Пройдя войну, он сумел на страницах своих книг передать весь драматизм войны. Это дает патриотический закал для тех, кто читает его произведения и проживает эти моменты и в наши дни», — сказала Ирина Долганова.
На сцене торжественно отметили победителей, призеров и обладателей Гран-при в девяти номинациях: сочинение, эссе, рассказ, художественное чтение стихотворений, художественное чтение прозы, рисунки и иллюстрации по творчеству писателя, авторское стихотворение, театральная постановка, скульптура. Участники чтений продемонстрировали впечатляющий возрастной диапазон: самому младшему исполнилось пять лет, а старшему — 94 года.
«Среди победителей мне особенно приятно отметить ребят из Солнечногорска. Девятилетняя Александра Грачева написала проникновенное авторское стихотворение „Горсть земли“, а семилетняя Катя Деликатная была награждена в номинации „Скульптура“ с работой „Ценою жизни“. Много наших победителей среди чтецов. Также хочу поблагодарить организаторов — благодаря их упорному труду и любви к своему делу Васильевские чтения выросли до международного уровня», — рассказала заместитель главы городского округа Виктория Куракова.
Победителям вручили дипломы и памятные подарки, среди которых книга «Международные Васильевские чтения», содержащая работы победителей и призеров 2025 года, произведения Бориса Васильева от издательства «Вече» и Государственного музея — культурного центра «Интеграция» имени Николая Островского.
Васильевские чтения проводят ежегодно с 2013 года по инициативе Лидии Майоровой — педагога гимназии № 6. В 2022 году проект получил всероссийский статус, а к 2025 году стал международным. В этом году к акции «Читаем Бориса Васильева» присоединилось рекордное количество участников — более 10,5 тысяч человек из 44 регионов России и других стран: Белоруссии, Индии, Италии, Китая, Киргизии, Казахстана, Бразилии и Германии.
Соорганизаторами выступают Русский союз писателей, «Русская академия нравственности» и «Офицеры России».