Победителей международного литературного конкурса наградили в Дмитрове

В Дмитровской центральной библиотеке состоялась торжественная церемония награждения победителей XVIII открытого конкурса детско-юношеского и молодежного творчества «Литературная весна — 2025». В этом году было заявлено 80 работ.

На суд жюри присылали произведения из Дмитрова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тамбова, Вологды, Оренбурга, Магнитогорска и других городов России. Помимо этого, творческие работы отправляли участники из Приднестровья, Молдавии, Беларуси, Польши, Турции, Кипра, Болгарии, США и Израиля.

Литературные произведения оценивали прозаик, член Союза писателей России Алексей Блохин, писатель, краевед, член Союза писателей России Аркадий Зюзин, прозаик, член президиума творческого объединения «Студия „Автор“» Елена Климаш, писатель, член Союза журналистов России Ирина Пятилетова и режиссер-постановщик Дмитрий Стрельцов.

Лауреатам первой, второй и третьей степени вручили дипломы, статуэтки и книги. Призеры получили почетные грамоты. Также отметили наставников, которые помогали конкурсантам в создании произведений.

«Каждый год „Литературная весна“ открывает нам новые таланты, доказывая, что современная молодежь не только читает, но и создает по-настоящему глубокие, искренние произведения. Особенно радует, что наш дмитровский конкурс уже много лет объединяет юных литераторов из разных стран», — поделился глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Для жюри, гостей и участников конкурса выступили артисты студии эстрадного вокала «Новая волна».