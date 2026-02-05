Победителей литературного конкурса наградили в Серпухове

В стенах Серпуховского колледжа состоялась торжественная церемония награждения победителей XI областного литературного конкурса «Рождение сказки». Это масштабное мероприятие ежегодно собирает юных литераторов со всего Подмосковья, предоставляя им площадку для творческой самореализации.

В этом году в оргкомитет поступило 78 творческих работ от 104 участников — студентов и школьников Московской области. Председатель жюри, член Союза писателей России Владимир Голубев, отметил качественный рост мастерства конкурсантов. Особое внимание экспертов привлекло увеличение количества произведений в жанре стихотворной сказки, который ранее считался редким для молодежной аудитории.

Жюри распределило награды в пяти номинациях:

«Лучшая сказка», «Лучшая стихотворная сказка», «Сказка — помощник в учебе», «Память всей семьей храним», а также «Лучший художник-иллюстратор».

Анализируя работы, Владимир Голубев подчеркнул разницу в подходах: если младшие участники чаще опираются на классический фольклор и наследие великих сказочников прошлого, то старшие авторы все чаще обращаются к современному жанру фэнтези, создавая сложные и детально проработанные миры.