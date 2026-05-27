Победителей квиза «Победный маршрут» опрелелили в Солнечногорске

Интеллектуальную игру «Победный маршрут. Квиз для школьников» впервые организовали 25 мая в лицее № 7 Солнечногорска. Тематическое мероприятие посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

Участниками финального этапа стали команды из 12 школ округа, прошедшие предварительный отбор. В состав каждой вошли шесть учеников 9–11-х классов. Школьникам предстояло ответить на 20 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны, специальной военной операцией и другими темами военной тематики.

«В таком формате квиз в городском округе прошел впервые. Он был направлен на сохранение исторической памяти. Наш долг передавать ее из поколение в поколение, чтобы подвиг героев жил вечно», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Лучший результат по итогам игры показала команда лицея № 7. Второе место заняли учащиеся школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, а третье — команда Андреевской СОШ. Победителей и призеров Солнечногорская городская прокуратура отметила грамотами, кубками, энциклопедиями по истории и поездкой в «Музей героев-панфиловцев».