Победителей Кубка футбольных мам определили в Подмосковье

В Наро-Фоминске прошел финальный турнир сезона — IV Кубок футбольных мам, который собрал 12 команд на стадионе «Строитель». В соревнованиях участвовали женские любительские сборные из Подмосковья, Москвы, а также из Саратовской, Смоленской и Новгородской областей.

Игры проходили в четырех дивизионах, названных в честь ветеранов Великой Отечественной войны из Наро-Фоминского округа. Главный трофей — Золотой кубок в Лиге Веры Волошиной — завоевала команда «Энергия КПРФ» из Новгорода. Второе место заняла сборная «ФМ Подольск КПРФ», третье — «Металлист-М Калининск» из Саратовской области. В Лиге Петра Самохина победили «Футбольные мамы Москвы», а в Лиге Надежды лучшими стали футболистки дубненского «Динамо».

Лучшими игроками турнира стали представительницы команд из Подмосковья. Отдельные награды получили вратарь Ольга Борисевич («ФМ Подольск КПРФ») и нападающий Ксения Малинова («ФМ Большевик»). В этом сезоне Кубок футбольных мам также проходил в Подольске, Красногорске и Дмитрове. Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России».