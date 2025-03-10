Победителей конкурсов педагогического мастерства наградили в Домодедове

Призеров муниципальных этапов конкурсов профессионального педагогического мастерства чествовали в школе № 9. Проверить свои силы, поделиться опытом и приобрести новые знания в этом году решили 139 учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, работающих в городском округе.

Глава Домодедова Евгения Хрусталева поблагодарила педагогов за их нелегкий труд. «Будем за вас болеть в следующем этапе конкурса», — пообещала она.

Учителя и воспитатели округа в этом учебном году приняли участие в нескольких традиционных конкурсах, в числе которых «Сердце отдаю детям» для педагогов дополнительного образования и «Педагогический дебют» для молодых специалистов.

Победитель муниципального этапа конкурса, учитель математики Домодедовской школы № 7 Феликс Нечипоренко сам влюблен в эту науку и старается зажечь этот огонь в учениках. «Если сам любишь то, чем занимаешься, то и дети будут загораться с каждым днем больше и больше», — поделился педагог.

Около 20 учителей округа участвовали в самом престижного конкурсе «Педагог года». В этом году представлять Домодедово на региональном конкурсе будет учитель математики Домодедовского лицея № 3 Анна Гречина.