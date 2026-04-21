Победителей конкурсов педагогического мастерства наградили в Чехове

Учителя, воспитатели и психологи собрались в школе № 3 на форуме «Триумф мастерства и признания». На торжественном мероприятии чествовали участников, победителей и призеров муниципальных конкурсов профмастерства.

Тех, кто растит будущих ученых, врачей, политиков, поздравил глава округа Михаил Собакин.

«За нашим подрастающим поколением будущее. Это будущее находится в ваших руках. Вы все достойны получить эти награды. И сегодня хочу в первую очередь выразить вам слова благодарности и глубокого уважения за ваш труд, потому что это действительно ценно», — сказал Михаил Собакин.

Всем призерам и победителям муниципальных конкурсов вручили благодарственные письма и именные статуэтки. Среди награжденных — учитель английского из гимназии № 7 Александр Фомичев. Он стал лауреатом областного конкурса «Учитель года Подмосковья‑2026» и вышел в финал всероссийского этапа.