Сегодня 09:37 Победителей конкурсов и олимпиад среди школьников наградили в Шатуре 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Шатура Подмосковье

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Талантливых учащихся чествовали на празднике «За честь округа». Мероприятие собрало более 120 талантливых ребят из образовательных учреждений муниципалитета.

Заместитель главы Шатуры Наталья Федорова выразила школьникам благодарность за высокие результаты на всероссийских и региональных конкурсах и олимпиадах. «Дорогие ребята, вы большие молодцы, вы наша гордость!» — сказала Наталья Федорова.

Учащиеся продемонстрировали отличные знания по самым разным предметам: русскому языку, астрономии, географии, физкультуре. Кроме олимпиад, школьники Шатуры успешно участвовали в чемпионатах профессионального мастерства и творческих конкурсах.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников получили стипендию главы муниципального округа. Выплаты за успехи в учебе составили от 20 до 90 тысяч рублей.