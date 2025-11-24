Победителей конкурса «Воспитатель года» наградили в Волоколамске

Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья» подвели в Волоколамском округе. В этом году в состязании участвовали девять педагогов с опытом работы не менее трех лет.

Конкурсанты представили видеоролики о своей профессиональной деятельности, провели занятия и мастер-классы, продемонстрировали современные подходы и технологии, которые используют в работе.

Победу в конкурсе одержала Наталья Носкова из Осташевского детского сада. «Конечно, я очень волновалась и надеялась, что войду в тройку лидеров, но не думала, что стану победителем. Я очень рада. Это большой стимул и поддержка для меня», — рассказала педагог.

Второе место заняла Анастасия Пугачева из Ярополецкого детского сада, а третье — Любовь Зеленкова из детского сада № 21.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников поздравил победительницу и призеров. Воспитатели получат денежные гранты: 150 тысяч рублей за первое место, 100 тысяч — за второе и 50 тысяч — за третье.