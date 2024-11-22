Победителей конкурса видеороликов «Профсоюзная семья» выбрали в Подмосковье

Одиннадцать медицинских организаций приняли участие в конкурсе, организованном Московской областной организацией профсоюза работников здравоохранения РФ в рамках Года семьи. Все участники конкурса получат памятные дипломы и материальные вознаграждения. В ближайшее время видеоролики появятся в социальных сетях профсоюза.

Супружеские пары, работающие в Московском областном центре крови, а также в больницах Подольска, Реутова, Мытищ, Королева, Наро-Фоминска, Солнечногорска, Луховиц, Шатуры и других городов региона, представили видеоролики о своей рабочей деятельности, семейной жизни, профсоюзе и, конечно, об историях любви.

Заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Веселова отметила, что конкурсные работы удивили жюри. Участники познакомили с некоторыми из замечательных пар, работающих в одном медучреждении, и рассказали о своем активном участии в профсоюзной жизни, общих целях и взглядах. Веселова подчеркнула, что в съемках принимали активное участие и коллеги супругов, а пары подошли к выполнению конкурсных задач с креативом и творческим подходом.

По итогам конкурса первое место заняли Владимир Волков и Ирина Учуватова из Подольской областной клинической больницы, второе место Андрей Набасов и Анастасия Эйрих из Королевской больницы, а тройку лидеров замкнули Василий Прокопчук и Екатерина Прокопчук из Реутовской клинической больницы.